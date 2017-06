Konflikte : Schulz fordert vorläufigen Abschiebestopp für Afghanen

Nach dem verheerenden Anschlag in Kabul hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz einen vorläufigen Abschiebestopp für Flüchtlinge aus Afghanistan gefordert. Das Auswärtige Amt müsse die Sicherheitslage in Afghanistan neu bewerten. Bei einem Anschlag nahe der deutschen Botschaft in Kabul waren gestern mindestens 90 Menschen getötet und Hunderte verletzt worden. Innenminister Thomas de Maizière will aber weiter abgelehnte Asylbewerber zurückschicken.

von dpa

erstellt am 01.Jun.2017 | 13:27 Uhr