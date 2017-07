Parteien : Schulz legt «Zukunftsplan» für ein modernes Deutschland vor

Mehr Flüchtlingssolidarität in Europa, mehr Investitionen, mehr soziale Gerechtigkeit durch Umverteilung: SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz stellt heute bei einer Konferenz in Berlin seine Ideen für ein modernes Deutschland vor. EU-Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen, sollen nach seinem Willen künftig weniger EU-Fördergelder erhalten. Staaten, die vorbildlich vorangehen und viele Schutzsuchende bei sich unterbringen, sollen einen Bonus erhalten. Die SPD hatte erst vor drei Wochen auf einem Parteitag in Dortmund ihr Wahlprogramm beschlossen.

von dpa

erstellt am 16.Jul.2017 | 03:43 Uhr