Wahlen : Schulz warnt vor neuer Krise - CSU pocht auf Obergrenze

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat vor einer neuen großen Flüchtlingskrise gewarnt und fordert schnelle europäische Antworten. «Wer auf Zeit spielt und versucht, das Thema bis zur Bundestagswahl zu ignorieren, verhält sich zynisch», sagte Schulz mit Blick auf Kanzlerin Angela Merkel der «Bild am Sonntag». Die Situation in Italien sei «hochbrisant». CSU-Chef Horst Seehofer sagte der «Welt am Sonntag», im Moment sei die Lage beruhigt. «Aber wir wissen alle: Die Migrationswelle wird weitergehen.» Er bekräftigte die Forderung nach einer Obergrenze, die Merkel strikt ablehnt.

von dpa

erstellt am 23.Jul.2017 | 15:45 Uhr