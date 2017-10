Religion : Schulz zu muslimischen Feiertagen: «Darüber nachdenken»

von dpa

erstellt am 14.Okt.2017 | 14:50 Uhr

Der Vorschlag von CDU-Innenminister Thomas de Maizière, in Gegenden mit vielen Muslimen auch muslimische Feiertage einzuführen, stößt bei den Sozialdemokraten auf offene Ohren. «Man muss über den Vorschlag nachdenken», sagte SPD-Chef Martin Schulz der dpa. «Ich hab vor allen Dingen zur Kenntnis genommen, in welcher Art und Weise sofort gegen Herrn de Maizière aus seinen eigenen Reihen losgekoffert wird.» Man müsse in Deutschland in der Lage sein, einen Vorschlag zu unterbreiten und dann in Ruhe und seriös zu diskutieren.