Wetter : Schwere Unwetter und Tornados im Südosten der USA

von dpa

20. März 2018, 04:55 Uhr

Schwere Stürme und Tornados haben am späten Abend den Südosten der USA erfasst und dort zum Teil größere Verwüstungen angerichtet. Die schwersten Schäden wurden aus dem US-Staat Alabama gemeldet. Unter anderem sei ein Tornado durch das Gelände der Universität in Jacksonville gezogen, berichteten US-Medien. Polizeibeamte beschrieben die Verwüstungen auf dem Campus und in der Stadt «wie in einem Kriegsgebiet». Zahlreiche Menschen seien verletzt worden. Tausende von Haushalten sind ohne Stromversorgung.