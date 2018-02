Parteien : Schwesig: bei Koalitionsverhandlungen noch vieles offen

von dpa

04. Februar 2018, 08:58 Uhr

Vor den Unterhändlern einer möglichen neuen großen Koalition liegt nach Angaben von SPD-Vize Manuela Schwesig noch einiges an Arbeit. Sie erwarte von der Union etwa noch stärkeres Entgegenkommen beim Bereich ländliche Räume, sagte Schwesig bei ihrem Eintreffen in der SPD-Zentrale in Berlin. CDU, CSU und SPD wollten eigentlich heute fertig werden, haben aber von vornherein zwei Puffertage eingeplant. «Wir haben unseren Mitgliedern versprochen, dass wir verhandeln, bis es quietscht, und das werden wir auch tun», kündigte Schwesig an.