Migration : Sea Watch: Böhmermann und Heufer-Umlauf bitten um Spenden

von dpa

30. Juni 2019, 03:50 Uhr

Die Fernsehmoderatoren Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Umlauf haben zu Spenden für die Seenotretter der deutschen Hilfsorganisation Sea Watch und ihre in Italien festgenommene Kapitänin Carola Rackete aufgerufen. In einem Youtube-Video zeigten sie sich erschüttert von den Geschehnissen auf der italienischen Insel Lampedusa. Bereits am frühen Morgen waren Spenden in Höhe von mehr als 140 000 Euro eingegangen. Die Sea-Watch hatte in der Nacht auf Samstag nach mehr als zwei Wochen auf See mit 40 Migranten an Bord unerlaubt im Hafen von Lampedusa angelegt.