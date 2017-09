Kriminalität : Sechs Menschen in Londoner Einkaufszentrum verletzt

von dpa

erstellt am 24.Sep.2017 | 03:04 Uhr

Sechs Menschen sind mit einer gefährlichen Substanz in einem Einkaufszentrum im Osten Londons besprüht und verletzt worden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen, teilte Scotland Yard mit. Augenzeugen berichteten, dass eine ganze Gruppe von Männern die Attacke im Westfield Shopping Centre in Stratford ausgeführt habe. Die Polizei geht nicht von einem Terroranschlag aus. In den vergangenen Monaten hat es eine ganze Reihe von Attacken mit ätzenden Substanzen in London gegeben, darunter auch bei Raubüberfällen von Banden und Streitereien.