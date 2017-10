Parteien : Seehofer bittet CSU um Vertagen der Personaldebatte

von dpa

erstellt am 16.Okt.2017 | 11:45 Uhr

CSU-Chef Horst Seehofer hat seine Partei eindringlich gebeten, die Debatte über seine politische Zukunft auf die Zeit nach den Jamaika-Gesprächen in Berlin zu vertagen. Nach den Verhandlungen würden die kurz-, mittel- und langfristigen personellen Fragen geklärt, sagte Seehofer nach Teilnehmerangaben in einer CSU-Vorstandssitzung in München. Es müsse niemand befürchten, dass etwas auf die lange Bank geschoben werde - es gehe jetzt um acht Wochen. «Ich kann nur bitten», sagte Seehofer demnach.