Wahlen : Seehofer setzt auf absolute Mehrheit der CSU in Bayern

von dpa

05. August 2018, 17:51 Uhr

Trotz schwacher Umfragewerte für die CSU setzt Parteichef Horst Seehofer auf eine absolute Mehrheit bei der Landtagswahl im Oktober in Bayern. Der Bundesinnenminister sagte am Sonntag im «ARD-Sommerinterview» auf die Frage zu den Chancen auf eine absolute Mehrheit, er glaube «fest daran». Zweieinhalb Monate vor der Landtagswahl in Bayern steckt die CSU allerdings im Umfragetief und ist weit von diesem Ziel entfernt. Auch in einer neuen Erhebung des Hamburger Umfrage-Instituts GMS im Auftrag von Sat.1 Bayern kam die Partei Anfang August nur auf 39 Prozent.