Bundesregierung : Seehofer will im Bundestag Politikwechsel einläuten

von dpa

22. März 2018, 22:48 Uhr

Berlin (dpa) - Bundesinnenminister Horst Seehofer will sich bei seiner ersten Rede am Freitag im Bundestag für einen politischen Kurswechsel stark machen. «Ich bin strikt für eine Veränderung der Politik», sagte der CSU-Politiker in der Sendung «Münchner Runde» des Bayerischen Rundfunks. «Wir müssen so regieren, dass die Bevölkerung sieht: Jawoll, die haben’s kapiert», sagte Seehofer mit Blick auf die Verluste von Union und SPD bei der letzten Bundestagswahl. Es müsse Veränderungen in der Sicherheits-, Migrations- und Sozialpolitik geben, erklärte Seehofer.