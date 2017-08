Kriminalität : SEK holt bewaffneten Mann aus Haus in Oldenburg

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat in Niedersachsen das Haus eines bewaffneten Mannes gestürmt und den 50-Jährigen in Gewahrsam genommen. Der Mann hatte sich zuvor in seinem Haus in Oldenburg verschanzt. In dem Gebäude fanden die Beamten mehrere Waffen. Polizisten hatten das Haus am Morgen nach illegalen Schusswaffen durchsuchen wollen. Die Bewohner öffneten ihnen jedoch nicht die Tür. Durch ein Fenster konnten die Beamten eine Person sehen, die eine Waffe in der Hand hielt. Daraufhin wurde das SEK zu Hilfe gerufen.

von dpa

erstellt am 09.Aug.2017 | 17:00 Uhr