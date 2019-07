Konflikte : Sensburg: US-Forderung nach Bodentruppen nicht vom Tisch

von dpa

09. Juli 2019, 08:51 Uhr

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg sieht die US-Bitte um deutsche Bodentruppen für den Einsatz in Syrien mit der Absage der Bundesregierung nicht vom Tisch. «Es ist auch unsere Verpflichtung, in der Region für Frieden zu sorgen», sagte Sensburg «Focus Online». Der Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat sei weit weg von den USA und nah dran an Europa. Da könne Deutschland nicht immer sagen «Das sollen mal schön die Amerikaner machen».