Parlament : Sexuelle Belästigung: Konservativer Abgeordneter angezeigt

von dpa

erstellt am 04.Nov.2017 | 00:48 Uhr

Der Skandal um sexuelle Belästigung im britischen Parlament zieht immer weitere Kreise. Wie britische Medien berichten, wurde der konservative Abgeordnete für Dover, Charlie Elphicke, wegen «schwerer Vorwürfe» vorläufig aus der Partei ausgeschlossen. Auch die Polizei sei in dem Fall eingeschaltet worden. Elphicke setzte sich per Kurznachrichtendienst Twitter zur Wehr. «Ich weiß nicht, was die angeblichen Vorwürfe beinhalten und streite jegliches Fehlverhalten ab», schrieb Elphicke.