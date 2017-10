Wahlen : Showdown in Niedersachsen - Wahlkampf bis zum letzten Tag

von dpa

erstellt am 14.Okt.2017 | 15:47 Uhr

Mit Spannung blickt die Republik morgen auf das enge Rennen bei der Landtagswahl in Niedersachsen. Die regierende SPD und die oppositionelle CDU liegen in letzten Umfragen Kopf an Kopf. Noch heute setzten sie ihr Ringen um die Gunst der Wähler auf den Straßen vieler niedersächsischer Städte fort. Ministerpräsident Stephan Weil absolvierte in Hildesheim seinen letzten Wahlkampfauftritt, unterstützt von SPD-Chef Martin Schulz. Auch bei der Union ging der Wahlkampf zu Ende. Spitzenkandidat Bernd Althusmann stärkte an CDU-Ständen in seinem Wahlkreis seinen Wahlkämpfern den Rücken.