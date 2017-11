Militär : Signale von verschollenem U-Boot in Argentinien empfangen

von dpa

erstellt am 19.Nov.2017 | 03:09 Uhr

Die Hoffnung auf Rettung steigt: Von dem seit Mittwoch verschollenen argentinischen U-Boot ist offenbar über ein Satellitentelefon versucht worden, Verbindung mit Marinestützpunkten aufzunehmen. Die Signale seien ein Zeichen dafür, dass das U-Boot anscheinend aufgetaucht sei, sagte ein Sprecher der argentinischen Kriegsmarine. Das U-Boot «ARA San Juan» war mit 44 Menschen an Bord von Ushuaia in Feuerland ausgelaufen zu einer Fahrt zum U-Boot-Stützpunkt in Mar del Plata, 400 Kilometer südlich von Buenos Aires.