Militär : Simbabwes Präsident Mugabe: Ansprache an die Nation

von dpa

erstellt am 19.Nov.2017 | 18:41 Uhr

Simbabwes Langzeitpräsident Robert Mugabe will nach Angaben des staatlichen Fernsehens in Kürze eine Ansprache an die Nation halten. Beobachter gingen davon aus, dass der 93-Jährige nach fast 40 Jahren an der Macht seinen Rücktritt erklären wird. Der Schritt käme nur wenige Tage nach dem unblutigen Militärputsch vom Mittwoch, in Folge dessen er unter Hausarrest gestellt worden war. Am Nachmittag hatte der Vorstand der Regierungspartei Zanu-PF Mugabe bereits als Parteivorsitzenden abgewählt und ihn zum Rücktritt aufgefordert.