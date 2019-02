Ski alpin : Skirennfahrerin Rebensburg gewinnt WM-Silber im Riesenslalom

von dpa

14. Februar 2019, 18:54 Uhr

Viktoria Rebensburg hat bei den Ski-Weltmeisterschaften Silber gewonnen. Die 29-Jährige wurde in ihrer Paradedisziplin Riesenslalom nur von Petra Vlhova geschlagen und bescherte dem deutschen Team die erste Medaille bei diesen Titelkämpfen im schwedischen Are. Sie holte nach Olympia-Gold 2010, Olympia-Bronze 2014 und WM-Silber vor vier Jahren in Vail/Beaver Creek ihr viertes Edelmetall bei einem alpinen Großereignis.