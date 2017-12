Internet : Snowden auf Hacker-Kongress: Seid skeptisch

von dpa

erstellt am 29.Dez.2017 | 12:00 Uhr

Whistleblower Edward Snowden hat die Hacker-Community zum kritischen Handeln aufgerufen. Ein Hacker sei jemand, der zweifle und hinterfrage, sagte der 34-Jährige, der per Video zugeschaltet worden war, auf dem Chaos Communication Congress in Leipzig. «Dieses Jahr hat bewiesen, wie wichtig unsere Skepsis ist.» Snowden, der 2013 die ausufernde Überwachung durch den US-Geheimdienst NSA öffentlich gemacht hatte, befindet sich weiterhin im Exil in Russland. «Unsere Arbeit war nie wichtiger.» Die Welt verlasse sich auf die Hacker-Gemeinschaft.