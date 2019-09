Bundesregierung : Söder setzt auf Klimaschutz-Durchbruch am Donnerstag

von dpa

14. September 2019, 10:45 Uhr

CSU-Chef Markus Söder setzt fest auf eine Einigung der schwarz-roten Koalition auf ein großes Klimaschutz-Paket am nächsten Donnerstag und Freitag. «Alle sind sich der Verantwortung bewusst. Ich bin optimistisch, dass wir am Ende einen Durchbruch für den Klimaschutz erreichen», sagte Söder der dpa in München. Bis zum entscheidenden Treffen der Koalitionsspitzen gebe es aber noch einiges tun. Es brauche Anreize für die Bevölkerung für den Klimaschutz, dürfe aber nicht zu Überforderung des Einzelnen führen.»