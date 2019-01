Notfälle : Spanien: Zweijähriger Julen tot im Brunnenschacht gefunden

von dpa

26. Januar 2019, 02:50 Uhr

Der seit knapp zwei Wochen in einem Brunnenschacht in Südspanien verschollene Julen ist tot. Die Leiche des Zweijährigen sei nach tagelangen Bohrungen in der Nacht in einer Tiefe von rund 70 Metern entdeckt worden. Das berichtete das spanische Fernsehen unter Berufung auf die Regionalregierung in Málaga. Retter hatten seit dem 13. Januar unermüdlich versucht, zu dem Kind in dem extrem engen Schacht vorzudringen. Allerdings gab es keine Lebenszeichen von ihm. Außerdem war unklar, in welcher Tiefe des illegal auf der Suche nach Wasser gegrabenen Loches es sich befand.