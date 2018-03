Konflikte : Spaniens Regierung: Festnahme von Puigdemont «gute Nachricht»

von dpa

26. März 2018, 14:49 Uhr

Die spanische Regierung hat die Festnahme des ehemaligen katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont in Deutschland begrüßt. Das sei eine «gute Nachricht» und zeige, dass die Institutionen funktionierten, wird Vize-Ministerpräsidentin Soraya Sáenz de Santamaría in Madrid zitiert. Puigdemont war gestern auf einer Autobahnraststätte in Schleswig-Holstein festgenommen worden. Grundlage war ein europäischer Haftbefehl, den Spanien ausgestellt hatte. Dort wird unter anderem wegen Rebellion gegen Puigdemont ermittelt.