Fußball : Spannendes Bundesliga-Finale

von dpa

18. Mai 2019, 02:13 Uhr

In einem spannenden Fernduell zwischen Titelverteidiger FC Bayern und Borussia Dortmund wird heute die deutsche Fußballmeisterschaft entschieden. Ein Remis im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt reicht dem Tabellenführer aus München am 34. Bundesliga-Spieltag wegen der um 17 Treffer besseren Tordifferenz gegenüber dem BVB aus. Dortmund muss in Mönchengladbach für seine Restchance unbedingt siegen. Die Bayern könnten ihre siebte Meisterschaft in Serie feiern.