Kriminalität : Spanner installiert Kamera auf Messe-Toilette in Hannover

von dpa

erstellt am 17.Nov.2017 | 15:25 Uhr

Eine versteckte Kamera hat ein leitender Messe-Angestellter auf einer Damentoilette während der Agrarmesse Agritechnica in Hannover installiert. Der Spanner sei überführt worden, weil er sich auch selbst filmte, sagte Polizeisprecherin Martina Stern zu einem Bericht der «Bild»-Zeitung. Es handele sich um einen 54-jährigen leitenden Angestellten der Messe AG. Die Kamera wurde am Montagabend in einer Mitarbeitertoilette entdeckt. Der Mann habe ausgesagt, sie dort einen Tag zuvor installiert zu haben.