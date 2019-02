Kriminalität : Spaziergängerin findet Leiche - Mordkommission ermittelt

von dpa

21. Februar 2019, 08:49 Uhr

Eine Spaziergängerin hat in Bayern eine Leiche gefunden. Der Tote lag in Roth südlich von Nürnberg in einer Böschung, wie die Polizei mitteilte. Die Frau verständigte den Rettungsdienst, der allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen konnte. Weil der Fundort und der Zustand der Leiche auf ein Verbrechen hindeuten, nahmen Spurensicherung und Mordkommission noch am Abend ihre Arbeit auf. Im Laufe des Tages soll eine Obduktion der Leiche erfolgen. Die Identität des Toten war zunächst unklar.