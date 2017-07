Konflikte : SPD-Chef Schulz: Türkei hat rote Linien überschritten

SPD-Chef Martin Schulz hat sich hinter die Neuausrichtung der deutschen Türkeipolitik gestellt. Die türkische Regierung habe rote Linien überschritten, die so nicht mehr ohne Antworten bleiben können, sagte Schulz am Rande eines Besuchs in Paris. Die Türkei eskaliere und provozier in einer Art und Weise, die er nicht mehr für akzeptabel halte. Als Reaktion auf die Verhaftung des Menschenrechtlers Peter Steudtner und anderer Deutscher hatte das Auswärtige Amt unter anderem seine Reisehinweise für das beliebte Urlaubsland verschärft.

von dpa

erstellt am 20.Jul.2017 | 19:57 Uhr