Parteien : SPD kürt Weil zum Spitzenkandidaten in Niedersachsen

Die niedersächsische SPD hat Ministerpräsident Stephan Weil offiziell zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 15. Oktober bestimmt. Die Delegierten wählten den 58-Jährigen in Hannover einstimmig auf Platz eins der Landesliste. Er tritt außerdem als Direktkandidat in der Landeshauptstadt Hannover an. Bei der Landtagswahl 2013 war die SPD mit 32,6 Prozent hinter der CDU mit 36,0 Prozent als zweitstärkste Fraktion in den Landtag eingezogen. Sie bildete gemeinsam mit den Grünen eine Koalition. Jüngste Umfragen sehen keine Mehrheit mehr für das rot-grüne Bündnis.

von dpa

erstellt am 03.Sep.2017 | 13:55 Uhr