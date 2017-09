Wahlen : SPD soll sich laut Merkel von Rot-Rot-Grün abwenden

Binz (dpa) – Kanzlerin Angela Merkel hat die SPD aufgefordert, sich noch vor der Bundestagswahl von einem möglichen Regierungsbündnis mit der Linken zu distanzieren. «Wir leben in unruhigen Zeiten. Und Experimente können wir uns im Augenblick nicht erlauben», sagte die CDU-Vorsitzende während eines Wahlkampfauftrittes in Binz auf der Insel Rügen. Merkel appellierte an die Zuhörer zur Wahl zu gehen, auch wenn Umfragen die CDU klar vorne sehen. «Es ist überhaupt nichts entschieden», sagte sie.

von dpa

erstellt am 16.Sep.2017 | 17:31 Uhr