Parteien : SPD-Vorstand berät über Weg nach Nahles-Rücktritt

von dpa

03. Juni 2019, 02:43 Uhr

Nach der Rücktrittsankündigung von SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles berät der Parteivorstand am Vormittag über die nächsten Schritte. Dabei will Nahles auch offiziell ihren Rücktritt als Parteichefin erklären. An der Parteispitze soll es voraussichtlich eine Übergangslösung geben - als vorübergehende SPD-Vorsitzende ist die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Gespräch. Nahles hatte nach den Verlusten bei der Europawahl und einem internen Machtkampf den Rücktritt von ihren beiden Spitzenposten in Partei und Fraktion angekündigt.