Regierung : SPD: Vorwürfe gegen Weil plumpes Ablenkungsmanöver

Für die SPD in Niedersachsen und Ministerpräsident Stephan Weil kommt es gerade ganz dick. Erst ging die Regierungsmehrheit verloren, dann gab es am Wochenende Vorwürfe, Weil lasse seine Reden von VW weichspülen. SPD-Vize Ralf Stegner hält das für ein reines Ablenkungsmanöver. Das sei ein plumper Versuch, die erfolgreiche Regierung zu diskreditieren und von den Machenschaften der CDU in Niedersachsen abzulenken, die hinter dem Wechsel einer Grünen-Abgeordneten zur CDU-Fraktion stehe, sagte Stegner der Deutschen Presse-Agentur.

von dpa

erstellt am 07.Aug.2017 | 07:03 Uhr