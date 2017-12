Notfälle : Spektakuläre Skifahrer-Rettung aus französischer Seilbahn

von dpa

erstellt am 26.Dez.2017 | 07:44 Uhr

Etwa 150 Skifahrer haben an Heiligabend in den französischen Alpen in einer Seilbahn stundenlang festgesessen, bis sie in einer spektakulären Rettungsaktion befreit wurden. Retter seilten die Menschen innerhalb von etwa drei Stunden aus allen Kabinen ab. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall im Skiort Chamrousse niemand. Am Montag lief die Seilbahn wieder normal. Grund für die Panne war ein defektes Radlager.