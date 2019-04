Brände : Ställe mit Tausenden Schweinen brennen in Sachsen-Anhalt

von dpa

21. April 2019, 15:56 Uhr

Zwei Ställe mit Tausenden Schweinen sind in Sachsen-Anhalt in Flammen aufgegangen. Die Ursache des Feuers in der Schweinezuchtanlage Klein Wanzleben ist noch unklar. Die Gebäude brennen in voller Ausdehnung, sagte Enrico Grube vom Polizeirevier Börde. In den insgesamt neun Ställen der Schweinezucht sind den Angaben zufolge möglicherweise 45 000 bis 75 000 Schweine untergebracht - genauere Zahlen lägen nicht vor.