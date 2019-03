Parteien : Stegner will erneut als SPD-Bundesvize kandidieren

von dpa

30. März 2019, 10:27 Uhr

Ralf Stegner will erneut für den Posten des SPD-Bundesvize kandidieren. «Das hängt natürlich von den Gegebenheiten ab, aber zum jetzigen Zeitpunkt habe ich das vor», sagte Stegner in Norderstedt vor Beginn des SPD-Landesparteitags. Die Wahlen zum Bundesvorstand sind noch in diesem Jahr geplant. Stegner scheidet nach zwölf Jahren aus dem Amt als schleswig-holsteinischer Landeschef aus. Auf Twitter machte Stegner klar, der Verzicht auf den Landesvorsitz bedeute nicht das Ende seiner politischen Karriere.