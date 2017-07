Konflikte : Steinmeier für «deutliche Haltsignale» gegenüber der Türkei

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die schärfere Politik der Bundesregierung gegenüber der Türkei begrüßt und Staatschef Recep Tayyip Erdogan scharf kritisiert. «Viele, die auch in diesem Staat kooperativ auch mit ihm und seiner Partei in den letzten Jahren gearbeitet haben, werden jetzt verfolgt, werden ins Gefängnis gesteckt. Und das können wir nicht hinnehmen», sagte Steinmeier im ZDF-Sommerinterview. «Das ist auch eine Frage der Selbstachtung unseres Landes, finde ich, hier deutliche Haltsignale zu senden.» Steinmeier begrüßte den offenen Brief von Außenminister Sigmar Gabriel an die in Deutschland lebenden Türken.

von dpa

erstellt am 22.Jul.2017 | 21:50 Uhr