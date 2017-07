Konflikte : Steinmeier steht hinter Türkei-Kurs der Bundesregierung

Im Streit zwischen Berlin und Ankara hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan ungewöhnlich hart kritisiert. Zugleich stellte er sich hinter den Türkei-Kurs der Bundesregierung. Die letzten Reste an Kritik und Opposition in der Türkei «werden jetzt verfolgt, werden ins Gefängnis gesteckt, werden mundtot gemacht», sagte Steinmeier im ZDF-Sommerinterview. «Das können wir nicht hinnehmen.» Erdogan verbat sich jede Einmischung in die inneren Angelegenheiten seines Landes, das «ein demokratischer, sozialer Rechtsstaat» sei.

von dpa

erstellt am 23.Jul.2017 | 18:43 Uhr