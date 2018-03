Unfälle : Straßenbahnunfall in Köln: Ein Fahrer wohl alkoholisiert

von dpa

16. März 2018, 00:49 Uhr

Bei dem Straßenbahn-Auffahrunfall in Köln mit mehr als 40 Verletzten ist einer der beteiligten Fahrer wohl alkoholisiert gewesen. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass ein Atemalkoholtest bei einem Fahrer positiv ausgefallen sei. Eine Blutprobe sei angeordnet worden. Die Kölner Verkehrs-Betriebe twitterten, die Polizei habe mitgeteilt, dass der Unfall unter Alkoholeinfluss des Fahrers der auffahrenden Bahn stattgefunden haben könnte. Der Vorfall werde intern aufgeklärt. Eine Straßenbahn war am Abend in der Kölner Innenstadt auf eine zweite, stehende Bahn aufgefahren.