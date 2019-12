Rente : Streiks behindern weiter den Schienenverkehr in Frankreich

von dpa

23. Dezember 2019, 03:28 Uhr

Kurz vor Weihnachten wollen Mitarbeiter der französischen Bahn ihren Streik gegen die Rentenreform fortsetzen. Reisende müssen sich deshalb auch heute auf erhebliche Behinderungen in Nah- und Fernverkehr einstellen. Betroffen sind auch Fernverbindungen von und nach Deutschland. Proteste und Streiks gegen die geplante Rentenreform der Mitte-Regierung dauern seit rund zweieinhalb Wochen an. Eine Lösung der Krise ist bisher nicht in Sicht.