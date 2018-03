von dpa

21. März 2018, 09:52 Uhr

Am Stuttgarter Hauptbahnhof ist in Teilen der Gleisanlage der Strom ausgefallen. Regionalzüge konnten daher am Morgen zunächst nicht am Hauptbahnhof halten, wie ein Bahn-Sprecher sagte. Das galt auch für einige Züge des Fernverkehrs. Wann die Störung behoben ist und wie viele Züge betroffen waren, war zunächst nicht absehbar.