EU : Studie: EU-weit verbessert sich Situation auf Arbeitsmärkten

von dpa

erstellt am 16.Nov.2017 | 07:48 Uhr

In fast allen EU-Staaten hat sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt 2016 im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Das geht aus einer Studie der Bertelsmann-Stiftung hervor. Sie vergleicht die Teilhabechancen von Menschen in Europa miteinander. Die Forscher sahen sich beim Arbeitsmarkt elf Indikatoren an - neben der Arbeitslosen- und Beschäftigungsquote analysierten sie etwa die Chancen von Menschen im Niedriglohnbereich. In 26 von 28 EU-Ländern verbesserte sich die Situation demnach. Die Arbeitslosenquote sank zuletzt deutlich: Von 9,4 Prozent im Vorjahr auf 8,7 Prozent.