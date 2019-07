Gesellschaft : Studie: Schüler-Mehrheit erlebt Ausgrenzung und Gewalt

von dpa

03. Juli 2019, 05:03 Uhr

Gütersloh (dpa) - Die Mehrheit der Schüler in Deutschland hat einer Untersuchung zufolge Ausgrenzung, Hänseleien oder körperliche Gewalt erlebt. Und etwa ein Viertel fühlt sich an der Schule nicht sicher. Zu diesen Ergebnissen kommt eine repräsentative Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. «Die Politik ist hier gefordert, Kinder und Jugendliche besser zu schützen», betonte Stiftungsvorstand Jörg Dräger. «Irritierend» aus Sicht der Studienautoren: Besonders hoch ist der Anteil der geschilderten Übergriffe in den Grundschulen.