Wetter : Sturm «Leslie» erreicht Portugal

von dpa

14. Oktober 2018, 04:44 Uhr

Der Sturm «Leslie» hat in der Nacht die portugiesische Westküste erreicht. Die Windgeschwindigkeiten gingen laut Nationalem Hurrikan Zentrum in Miami auf 110 Stundenkilometer zurück, der Hurrikan wurde zu einem tropischen Wirbelsturm herabgestuft. «Leslie» werde im Laufe des Sonntags weiter ins Inland und auch über Spanien ziehen, hieß es in der Prognose. In Böen könnte die Windgeschwindigkeit auch bei über 110 Stundenkilometern liegen. Gewarnt wurde auch vor starken Regenfällen, die zu Überflutungen führen könnten.