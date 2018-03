Konflikte : Süd- und Nordkorea einig über Gipfeltreffen am 27. April

von dpa

29. März 2018, 15:25 Uhr

Südkoreas Präsident Moon Jae In und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un werden sich am 27. April zum dritten Gipfeltreffen zwischen beiden Ländern treffen. Auf den Termin des bereits Anfang März vereinbarten Spitzenreffens einigten sich Unterhändler beider Seiten bei Vorbereitungsgesprächen im Grenzort Panmunjom. Bei dem Gipfel, der auf südkoreanischer Seite von Panmunjom stattfinden soll, will Moon neben der Verbesserung der Beziehungen auch den Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms zur Sprache bringen.