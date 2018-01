Konflikte : Südkoreas Präsident ist zu Treffen mit Nordkoreas Machthaber bereit

von dpa

erstellt am 10.Jan.2018 | 03:12 Uhr

Südkoreas Präsident Moon Jae In ist zu einem Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un «unter den richtigen Bedingungen» bereit. Falls «konkrete Ergebnisse» erzielten werden könnten, würde er einem Treffen zustimmen, sagte Moon in Seoul. Die Verhinderung eines weiteren Krieges und die Schaffung einer atomwaffenfreien Halbinsel sei das Endziel. Gestern hatten sich beide Länder auf weitreichende Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Beziehungen geeinigt. Nordkorea will eine Delegation zu den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im Februar entsenden.