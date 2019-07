Schifffahrt : Supertanker gestopp - Illegale Öllieferungen an Syrien?

von dpa

04. Juli 2019, 22:44 Uhr

Wegen des Verdachts illegaler Öllieferungen für Syrien ist in Gibraltar ein Supertanker gestoppt worden. «Wir haben das Schiff und seine Fracht aufgehalten», teilte Gibraltars Regierungschef Fabian Picardo mit. Es gebe Grund zu der Annahme, dass das Rohöl an Bord der «Grace 1» für die Banjas-Raffinerie in Syrien bestimmt gewesen sei, sagte Picardo in seiner Videobotschaft. Dies wäre aber ein Verstoß gegen die EU-Sanktionen, die für das Bürgerkriegsland gelten. Nach Angaben des Branchendienstes «Lloyd's List» stammt das Rohöl an Bord der «Grace 1» aus dem Iran.