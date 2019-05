Wahlen : Superwahltag: Deutschland und 20 andere EU-Länder stimmen ab

von dpa

26. Mai 2019, 12:08 Uhr

Superwahltag in Europa: Zum Abschluss der viertägigen Europawahl bestimmen Deutschland und 20 weitere Länder heute ihre neuen Abgeordneten für das Europäische Parlament. Erwartet werden Verluste bei Christ- und Sozialdemokraten und Erfolge rechter EU-Kritiker in wichtigen Ländern. Liberalen und Grünen werden Zugewinne vorhergesagt. Der Wahlausgang könnte nicht nur die EU, sondern auch die große Koalition in Berlin erschüttern. Nach Schließung der deutschen Wahllokale um 18 Uhr werden erste Prognosen aus allen EU-Staaten veröffentlicht.