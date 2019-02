Leute : «Tatort»-Schauspielerin Folkerts erhält neuen Fernsehkrimi-Preis

von dpa

19. Februar 2019, 19:39 Uhr

Die «Tatort»-Schauspielerin Ulrike Folkerts bekommt den ersten Ehrenpreis des deutschen Fernsehkrimi-Festivals. «Ich hoffe, dass wir noch mehr Aufmerksamkeit und ein noch höheres Ansehen durch diesen Ehrenpreis und Ulrike Folkerts verzeichnen können», sagte Festival-Leiterin Cathrin Ehrlich am Dienstag in Wiesbaden. Die Auszeichnung bildet am 10. März den Auftakt des sechstägigen Festivals. Zum 15. Mal treten vom 12. bis zum 17. März Fernsehkrimi-Produktionen aus Deutschland beim Fernsehkrimi-Festival in der historischen Filmbühne Caligari in Wiesbaden gegeneinander an.