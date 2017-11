UN : Tausende demonstrieren in Bonn für Kohle-Ausstieg

von dpa

erstellt am 04.Nov.2017 | 14:07 Uhr

Zwei Tage vor Beginn der Weltklimakonferenz haben in Bonn etwa 7000 Menschen für den Kohle-Ausstieg und eine umfassende Energiewende demonstriert. Sie schwenkten Transparente mit Aufschriften wie «Klimakiller=Menschenkiller=RWE» oder «Trump: Klima Genozid». Viele Teilnehmer warben auch für eine fleischlose Ernährung, einige hatten sich als Kühe verkleidet. Bei der am Montag beginnenden Weltklimakonferenz in Bonn geht es darum, die Beschlüsse des Pariser Klimaabkommens konkret umzusetzen.