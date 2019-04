Demonstrationen : Tausende Tschechen fordern unabhängige Justiz

von dpa

29. April 2019, 20:15 Uhr

Tausende Menschen haben in Tschechien gegen Ministerpräsident Andrej Babis und für eine unabhängige Justiz demonstriert. Sie zogen am Abend durch die Prager Innenstadt und forderten unabhängige Ermittlungen gegen den Politiker der populistischen Partei ANO. Kundgebungen waren auch in mehr als Hundert weiteren Städten und Gemeinden angemeldet. Anlass der Proteste war die für morgen geplante Ernennung der neuen Justizministerin Marie Benesova. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob sie Anklage gegen Babis wegen mutmaßlichen Subventionsbetrugs erhebt.