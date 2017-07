Konflikte : Tempelberg-Krise eskaliert - Palästinenser stoppen Kontakt zu Israel

Der Streit um den Tempelberg in Jerusalem ist eskaliert: Mindestens drei Palästinenser wurden bei Zusammenstößen mit israelischen Sicherheitskräften getötet und rund 400 weitere verletzt. Anschließend tötete ein palästinensischer Attentäter in einer Siedlung im Westjordanland drei Israelis. Wegen des Konflikts brachen die Palästinenser sämtliche Kontakte zu Israel ab, wie Palästinenserpräsident Mahmud Abbas nach einem Krisentreffen sagte. Streitpunkt sind Metalldetektoren, die Israel nach einem tödlichen Anschlag am Tempelberg an Eingängen zu der Stätte aufgestellt hat.

von dpa

erstellt am 22.Jul.2017 | 03:07 Uhr