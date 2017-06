Terrorismus : Terroranschlag London: Viele Verletzte in kritischem Zustand

Nach dem Terroranschlag in London befinden sich viele Verletzte in kritischem Zustand. Das sagte Premierministerin Theresa May nach einer Sitzung ihres Krisenkabinetts. Rund 50 Verletzte werden derzeit in Londoner Krankenhäusern behandelt. May verschärfte ihren Ton und verurteilte die «bösartige» Ideologie hinter den jüngsten Terrorattacken. Es gebe «viel zuviel Toleranz für Extremismus in unserem Land», sagte May. Drei Terroristen hatten am Vorabend bei Attacken auf der London Bridge und am Borough Market mindestens sieben Menschen getötet.

von dpa

erstellt am 04.Jun.2017 | 12:03 Uhr